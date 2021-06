Rinus van Kalmthout is dinsdag geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. De coureur mist in elk geval komend weekend de IndyCar-race op Road America.

Van Kalmthout onderging dinsdag een poliklinische operatie aan zijn gebroken linkersleutelbeen. De twintigjarige Hoofddorper liep die blessure maandag op bij een ongeluk tijdens een fietstraining.

Tijdens de Road of America in Wisconsin wordt 'VeeKay' bij het team Ed Carpenter Racing vervangen door Oliver Askew .

"Ik wens Rinus een spoedig herstel", zegt teambaas en teamgenoot Ed Carpenter op de website van het team. "Het is jammer dat hij deze ronde moet missen, maar hij zal sterk terugkeren."

Van Kalmthout hoopt 4 juli rentree te maken

Van Kalmthout baalt dat hij de race moet missen. "Wat me overkomen is was erg jammer en de timing is zeker niet goed. De operatie is goed verlopen, ik voel geen enkele pijn."

Mogelijk kan hij op 4 juli zijn rentree maken bij een race op de Mid-Ohio Sports Car Course. Voor die tijd zal zijn blessure opnieuw onderzocht worden door het medisch personeel van de IndyCar.

Van Kalmthout is bezig aan een sterk tweede seizoen in de Amerikaanse raceklasse. Hij won de Grand Prix of Indianapolis en werd tweede in Detroit. Dat levert hem na acht van de zestien races een vijfde plek in het kampioenschap op.