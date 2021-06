De Nederlandse volleyballers hebben dinsdag een verrassende zege geboekt op Frankrijk in de Nations League. De ploeg van bondscoach Robert Piazza was dankzij een fraaie comeback in een zinderende vijfsetter te sterk voor de Fransen.

Oranje kende nog een belabberde start tegen Frankrijk en kwam in de eerste set geen één keer op voorsprong, wat resulteerde in een kansloze 15-25. In de tweede set kon Nederland wel lang gelijke tred houden met de grootmacht, maar het punt ging alsnog verloren (22-25).

Nederland gaf de wedstrijd nog niet op en vond de aansluiting door de derde set knap met 28-26 te winnen. Oranje kwam zelfs langszij (25-23) en voltooide in de beslissende vijfde set de inhaalrace: 19-17.

Het is pas de tweede zege van Nederland in de Nations League. Tot dusver werd er alleen gewonnen van Duitsland. Desondanks staat Oranje met zes punten nog altijd op de voorlaatste plaats in de Nations League.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Nederland, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, speelt tot en met 27 juni nog zeven groepsduels in Rimini.

Omdat er dit jaar vanwege de coronapandemie geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname. De beste vier landen plaatsen zich voor de strijd om de titel.