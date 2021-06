Michael van Gerwen heeft dinsdag de finale van Players Championship 14 in Milton Keynes verloren. De nummer drie van de wereld, die voor het eerst dit jaar in een eindstrijd stond, ging ten onder tegen José de Sousa.

Van Gerwen verloor met 6-8 van zijn Portugese opponent, die aan een stormachtige ontwikkeling bezig is en inmiddels is opgeklommen naar de elfde positie op de wereldranglijst.

In de aanloop naar de finale had Van Gerwen nog gewonnen van Sean Fisher, Rusty-Jake Rodriguez, Luke Humphries, Chris Dobey, Ted Evetts en Gary Anderson.

Maandag was Van Gerwen bij Players Championship 13 al dicht bij zijn eerste finaleplek van 2021, maar toen dwarsboomde Joe Cullen hem de weg naar de eindstrijd in Milton Keynes.

De 32-jarige Van Gerwen, die als drievoudig wereldkampioen niet zo dominant is als voorgaande jaren, strandde eind vorige maand in de prestigieuze Premier League ook al in de halve finales.