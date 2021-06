Rinus van Kalmthout heeft dinsdag een blessure aan zijn sleutelbeen opgelopen. De Nederlander, die het dit seizoen goed doet in de IndyCar Series, kwam ten val tijdens een trainingsrit op de fiets.

Ed Carpenter Racing, het team van Van Kalmthout, maakt in een verklaring alleen melding van de blessure en zegt verder niets over de ernst ervan. 'VeeKay' wordt nog behandeld en het gaat verder goed met hem, aldus het team.

Het is nog onduidelijk wat zijn blessure voor de komende race - zondag wordt in Wisconsin gereden - en de rest van het seizoen betekent voor Van Kalmthout.

Van Kalmthout maakte zaterdag nog indruk door voor de derde keer in zijn nog jonge IndyCar-loopbaan het podium te halen. Hij werd derde in Detroit, waar hij bij de tweede race van een dag later slechts achttiende werd door een lekke band.

Vorige maand schreef Van Kalmthout geschiedenis met een zeldzame Nederlandse overwinning in de IndyCar Series. De twintigjarige coureur was toen de beste op de Indianapolis Motor Speedway.

Het IndyCar Series-seizoen bestaat nog uit acht races. Van Kalmthout staat knap vijfde in het klassement.