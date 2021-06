Epke Zonderland doet volgende maand niet mee aan de vriendschappelijke turninterland tegen Groot-Brittannië in Rotterdam. De 35-jarige Fries denkt dat de wedstrijd niet past in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen.

Zonderland zag eerder al af van deelname aan de World Cup van Qatar, die eveneens eind juni plaatsvindt. Maandag werd bekend dat de Japanner Hidetaka Miyachi, zijn enige concurrent voor een olympisch ticket op de rekstok, ontbreekt op de deelnemerslijst in Doha.

Dat betekent dat Zonderland, in 2012 olympisch kampioen op de rekstok, theoretisch nu de winnaar is van het olympisch klassement aan de rekstok en dus naar Tokio mag.

Voor Zonderland was dat een reden om zijn voorbereiding nog eens tegen het licht te houden. "Epke richt zich in de komende weken op zijn programma wat leidt tot terugkeer in de juiste fysieke wedstrijdvorm", zegt zijn coach Daniel Knibbeler dinsdag. "Vanuit die optiek zijn we zeer terughoudend met wedstrijddeelname."

De turninterland tegen het olympische team van Groot-Brittannië vindt plaats op 23 juni. Nederland wordt vertegenwoordigd door Bart Deurloo, Bram Verhofstad, Casimir Schmidt, Frank Rijken, Jermain Grünberg, Jordi Hagenaar, Loran de Munck, Martijn de Veer en Rick Jacobs.