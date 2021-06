Shelby Houlihan is voor vier jaar geschorst, omdat ze positief is getest op de anabole steroïde nandrolon. Volgens de Amerikaanse atlete is de positieve test te wijten aan een burrito met varkensvlees.

"Ik wil heel duidelijk zijn. Ik heb nog nooit prestatieverhogende middelen gebruikt", zei Houlihan, de Amerikaanse recordhouder op de 1.500 en 5.000 meter. "Ik had nog nooit van nandrolon gehoord."

Volgens de atlete is bij het WADA al enige tijd duidelijk dat het eten van varkensvlees kan leiden tot een positieve test op nandrolon. Ze beweert dat ze kort voor de dopingcontrole een burrito met varkensvlees heeft gegeten.

In januari werd Houlihan voorlopig geschorst. Het CAS heeft de schorsing dinsdag omgezet in een definitieve straf.

"Ik ga door met vechten om mijn onschuld te bewijzen", benadrukte Houlihan, die door de schorsing de Olympische Spelen in Tokio mist.

Houlihan had daar een belangrijke concurrente kunnen zijn van de Nederlandse Sifan Hassan.