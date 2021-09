Mixed Martial Arts (MMA) heeft zich de laatste jaren met name in de Verenigde Staten ontwikkeld tot een industrie waar honderden miljoenen in omgaan. De Nederlandse vechtsportbond Enfusion wil de sport nu ook in Europa op de kaart gaan zetten.

Vrijdag staat in Alkmaar Enfusion Cage Events op het programma. Dat is zeker niet het eerste MMA-toernooi in Nederland of Europa, maar de bond heeft wel serieuze plannen om de sport groot te gaan maken.

"Nederland is een enorm vechtsportland", zegt Edwin van Os, CEO van Enfusion. "Ook wij organiseren voornamelijk kickbokswedstrijden, maar je merkt onder het publiek dat de belangstelling voor MMA steeds meer toeneemt."

Gevechten van de Amerikaanse MMA-bond UFC trekken wereldwijd honderden miljoenenkijkers. Ondanks de coronacrisis draaide de UFC vorig jaar een omzet van bijna 3,5 miljard dollar (2,87 miljard euro). En het einde van de financiële mogelijkheden is nog niet in zicht, want Tesla-directeur en miljardair Elon Musk trad onlangs toe tot de raad van bestuur.

MMA heeft dan ook de toekomst. "We hebben wel eens eerder een MMA-evenement georganiseerd, maar nu gaan we het echt groot aanpakken", zegt Van Os. "We willen ook naar andere landen in West-Europa als Duitsland, België en Frankrijk."

Mocro Maffia-acteur Nabil Haryouli staat in het hoofdgevecht van het MMA-evenement van Enfusion. Mocro Maffia-acteur Nabil Haryouli staat in het hoofdgevecht van het MMA-evenement van Enfusion. Foto: Enfusion

Voormalig kickbokser Haryouli wil dolgraag naar UFC

Nabil Haryouli staat in Alkmaar in het hoofdgevecht tegenover de Engelsman Kyle Todd. "Ik ben van origine kickbokser, maar sinds een maand of vijf richt ik me volledig op MMA", vertelt de 22-jarige vechter uit Voorburg.

"Dit is de perfecte tijd om deze overstap te maken. Je merkt aan alles dat MMA binnen de vechtsportscene de grootste tak van sport geworden is. Veel andere kickboksers zijn nieuwsgierig en denken erover na om ook deze overstap te maken. Sommigen doen al af en toe een MMA-training."

Twee jaar geleden trainde Haryouli in Miami met enkele UFC-vechters. "MMA en kickboksen zijn echt een wereld van verschil", vertelt hij. "Je hebt natuurlijk de grondgevechten erbij. Maar ook de handschoenen zijn veel dunner. Daardoor kun je bijna geen klappen afweren en moet je veel meer incasseren dan bij het kickboksen."

Enfusion wil vooral een opstapklasse worden voor Europese vechters, die succesvol willen zijn in de UFC of Bellator, een andere Amerikaanse MMA-bond. Ook Haryouli, die enige bekendheid geniet vanwege zijn rol in de tv-serie Mocro Maffia, wil over enkele jaren naar de VS.

"Het acteren was voor mij een hele leuke bijzaak, maar ik ben een vechter in hart en nieren. Ik doe er alles aan om de top te halen."

"Nu ga ik eerst bij Enfusion ervaring opdoen in het MMA. Ik zal natuurlijk hier een paar partijen moeten winnen en dan wil ik naar de UFC. Wat daar mijn doel is? The sky is the limit."