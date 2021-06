Michael van Gerwen is er maandag in Milton Keynes niet in geslaagd om Players Championship 13 te winnen. De Nederlander werd in de halve finales uitgeschakeld door de latere toernooiwinnaar Joe Cullen. Eerder op de dag gooide Niels Zonneveld een negendarter.

De 32-jarige Van Gerwen pakte tegen Cullen slechts één leg en verloor met 7-1. In de kwartfinales was de Brabander, die nog wacht op zijn eerste toernooizege van het jaar, nog met 6-1 te sterk voor zijn landgenoot Martijn Kleermaker.

Eerder op de dag zorgde Niels Zonneveld in zijn tweederondepartij tegen James Wade voor een sensatie door een negendarter te gooien. De 22-jarige Noord-Hollander wist desondanks zijn partij niet te winnen en verloor met 6-2.

Raymond van Barneveld begon goed aan het toernooi met zeges op Lorenzo Pronk (6-1) en Luke Humphries (6-2). In de derde ronde werd 'Barney' echter uitgeschakeld door Michael Smith: 6-5.

Dirk van Duijvenbode, winnaar van Players Championship 11 en verliezend finalist op Players Championship 12, strandde in de kwartfinales. Voor een plek bij de laatste vier was Jonny Clayton met 6-4 te sterk.

Cullen boekte in Milton Keynes zijn eerste toernooizege van 2021. In de finale was de 31-jarige Engelsman met 9-6 te sterk voor regerend wereldkampioen Gerwyn Price.