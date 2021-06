De mondiale boksbond voor amateurs AIBA heeft de vermaarde Canadese advocaat Richard McLaren aangesteld om corruptie tijdens het olympisch toernooi van 2016 in Rio de Janeiro te onderzoeken.

McLaren legde eerder als onafhankelijk onderzoeker een door de staat geregisseerd dopingsysteem in Rusland bloot, waarna een wereldwijde schorsing van Rusland voor internationale kampioenschappen volgde.

Het bokstoernooi in Rio kenmerkte zich door een aantal zeer dubieuze jurybeslissingen, dat het internationaal olympisch comité (IOC) niet was ontgaan. Destijds waren er al verdenkingen van matchfixing en werden de boksarbiters en juryleden die actief waren in Rio tijdelijk geschorst. Het IOC schorste de boksbond in 2019 vanwege wanbeleid van bestuurders en grote financiële problemen.

"Al enige tijd is duidelijk dat AIBA meer zou kunnen doen met de beschuldigingen over oneerlijkheid", zei voorzitter Umar Kremlev van de bond.

"Helaas moeten we, om een ​​betere toekomst tegemoet te gaan, nu ook een licht laten schijnen op het verleden van AIBA. Professor McLaren heeft een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om sportonderzoeken en ik moedig iedereen in de bokswereld die mogelijk bewijs heeft aan naar voren te treden en dit te delen met McLaren en zijn team."

Om bewijs te vergaren wordt er onder meer een lijn voor klokkenluiders opgezet. Alle getuigen zullen bovendien anoniem worden gehoord.