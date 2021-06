Epke Zonderland lijkt zich definitief te mogen opmaken voor zijn vierde deelname aan de Olympische Spelen. Hidetaka Miyachi, zijn Japanse rivaal aan de rekstok, ontbreekt op de deelnemerslijst voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Doha.

"Natuurlijk is het nog wachten tot we de officiële lijst met gekwalificeerden voor Tokio in handen krijgen, maar ik zou niet weten wat er nu nog in de weg zou kunnen staan", zegt Daniël Knibbeler, de coach van Zonderland.

Zonderland leek al zeker van de Spelen, tot de internationale turnbond FIG begin deze maand bekendmaakte dat er eind juni in Doha toch een OKT voor toestelspecialisten wordt gehouden.

Bij die wereldbekerwedstrijd had Zonderland zijn ticket in theorie nog kunnen kwijtraken aan Miyachi, die genoeg punten had kunnen pakken om de eerste plek in het klassement over te nemen.

Zonderland bij absentie Miyachi niet naar Doha

Dat lijkt nu dus niet te gaan gebeuren. Miyachi stond in maart al niet op de deelnemerslijst in Doha - het evenement werd toen uitgesteld vanwege de coronapandemie - en heeft een nieuwe kans op inschrijving niet benut.

Als de Japanner inderdaad niet meedoet, zal Zonderland ook niet afreizen naar Qatar. Na de World Cup in Doha maakt de internationale gymnastiekfederatie FIG de lijst van gekwalificeerde sporters officieel bekend.

De 35-jarige Zonderland was er eerder bij op de Olympische Spelen van 2008, 2012 en 2016. In 2012 veroverde hij in Londen goud op de rekstok.