De Nederlandse volleybalsters hebben maandag in de Nations League geen goed vervolg kunnen geven aan de winst zondag op gastland Italië. De ploeg van Avital Selinger redde het in Rimini niet tegen de Dominicaanse Republiek en verloor in vier sets: 25-23, 23-25, 30-28 en 25-22.

De wedstrijd ging lang gelijk op. De eerste set ging naar de Caribische ploeg met 25-23. Nederland was in de tweede omgang nipt de bovenliggende partij: 23-25.

De derde set mondde uit in een thriller. Pas bij een stand van 29-28 verzilverde de Dominicaanse Republiek zijn zevende setpoint.

Oranjes weerstand leek daarmee gebroken. De ploeg verloor de eerste vijf punten van de vierde set op rij, en de achterstand liep zelfs op tot zeven punten.

In de tweede helft knokte de ploeg zich echter terug tot 18-19. Na drie punten op rij was de Dominicaanse Republiek evenwel niet meer te achterhalen voor Nederland. Op het derde matchpoint was het raak: 25-22.

In de tussenstand van de Nations League zakte Oranje een plaatsje. Nederland staat nu zevende met nog drie duels te gaan. De beste vier landen in de eindrangschikking gaan door naar de halve finales. De ploeg van Selinger speelt op 18 juni nog tegen Turkije, een dag later gevolgd door Brazilië, en sluit op 20 juni de voorronde af tegen het laag geklasseerde Zuid-Korea.