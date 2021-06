Rinus van Kalmthout heeft zijn podiumplaats van zaterdag geen goed vervolg kunnen geven in de tweede IndyCar-race van dit weekend in Detroit. De Nederlander kwam zondag niet verder dan de achttiende plaats.

'VeeKay' vertrok vanaf de vierde plaats, maar slaagde er bij de start niet in om zich naar voren te werken. Na zijn eerste pitstop viel hij terug naar de achttiende plaats en even later ging het mis voor de coureur van Ed Carpenter Racing.

In het gevecht om de zeventiende plaats kwam Van Kalmthout in aanraking met Marcus Ericsson, waardoor hij een lekke band kreeg. Hierdoor moest hij noodgedwongen een vroege tweede pitstop maken en viel hij verder terug. In het vervolg van de race wist de twintigjarige Hoofddorper nog een aantal plekken winst te boeken, maar daar bleef het bij.

Zaterdag eindigde Van Kalmthout in de eerste race in Detroit nog voor de derde keer in zijn carrière op het podium in de IndyCar Series. Daarin eindigde hij als tweede achter Ericsson.

'VeeKay' vijfde in kampioenschap

De tweede race op het Bell Isle Street Circuit werd gewonnen door Patricio O'Ward. De Mexicaan hield de Amerikaan Josef Newgarden (tweede) en de Spanjaard Álex Palou (derde) bijna zeven seconden achter zich.

In het kampioenschap bezet Van Kalmthout met 243 punten de vijfde plaats. O'Ward gaat met 299 punten aan de leiding, op 1 punt gevolgd door Palou.

Er volgen dit seizoen nog negen races, waarvan de eerstvolgende volgende week zondag op Road America in Wisconsin is.