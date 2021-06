Bondscoach Alyson Annan benadrukt dat de Nederlandse hockeysters diep hebben moeten gaan om de Europese titel te veroveren. Oranje, dat met afstand het beste team ter wereld is, werd zondag in Amstelveen zonder ook maar een EK-wedstrijd te verliezen Europees kampioen ten koste van Duitsland.

"We moeten er niet van uitgaan dat alles makkelijk is", aldus Annan na afloop bij de NOS. "We werken hard om de nummer één van de wereld te zijn en dit toernooi te winnen. Als we verliezen, zegt iedereen dat we slecht spelen. En als we winnen, zegt iedereen dat het makkelijk is. Maar zo is het niet."

De hockeysters stonden zondag lang onder druk tegen Duitsland. Na de openingstreffer van Marloes Keetels uit een strafcornervariant voorkwam keepster Josine Koning met enkele fraaie reddingen de gelijkmaker van Duitsland, waarna Frédérique Matla vlak voor tijd de Europese titel veiligstelde met de 2-0.

"We hebben er hard voor moeten werken, het was niet makkelijk", erkende Annan. "Als we onze kansen beter hadden afgemaakt, hadden we deze finale eerder afgesloten. Maar deze moeilijke wedstrijden hebben we nodig richting de Olympische Spelen. Ik ben blij met wat we hebben gedaan vandaag."

Eva de Goede torst de Europese titel na de zege op Duitsland in de EK-finale. Eva de Goede torst de Europese titel na de zege op Duitsland in de EK-finale. Foto: ANP

De Goede: 'Dit zijn kippenvelmomenten'

Aanvoerder Eva de Goede erkende dat Nederland op het EK worstelde met de vorm richting de Olympische Spelen. "We willen altijd op ons allerbest zijn, maar je wilt ook niet te vroeg pieken", aldus De Goede bij de NOS.

"We zijn heel erg met die Olympische Spelen bezig. Het was altijd een uitdaging voor ons of we volle bak wilden gaan, maar dat wilden wel. Het is niet erg dat nu sommige dingen niet lukken. Er waren wat schoonheidsfoutjes, maar we hebben een gouden plak en kunnen rustig naar de Olympische Spelen toewerken."

De 32-jarige De Goede was tot ieders verrassing op het EK op tijd hersteld van een polsbreuk. "Ik had dit niet durven dromen toen het gebeurde. Dit zijn kippenvelmomenten. Het is zo speciaal om hier te staan. Straks op de Spelen gaan we niet meemaken. Voor thuispubliek spelen is het mooiste wat er is."