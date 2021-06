De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich zondag gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. De 22-jarige tweeling eindigde bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Barcelona op de vierde plaats. Dat was ruim voldoende om een van de negen resterende startbewijzen voor Tokio te bemachtigen.

Na twee prima optredens op de eerste dag van het OKT, met de derde plaats bij de voorronde vrije kür en de derde plaats voor de finale technische uitvoering, zwommen de twee zussen in de finale van de vrije kür opnieuw sterk.

De totaalscore van de twee finales van 176,0288 punten (87,5620 voor de technische routine en 88,4668 voor de vrije kür) was goed voor de vierde plek in het eindklassement.

Met de plaatsing van Noortje en Bregje de Brouwer is er voor het eerst sinds Peking 2008 (Bianca en Sonja van der Velden) weer een Nederlands duo op de Spelen van de partij.

De KNZB is nu voor het eerst met alle disciplines vertegenwoordigd op de Spelen. Naast het wedstrijdzwemmen (acht vrouwen en zeven mannen) is Nederland in Tokio actief bij het openwaterzwemmen (Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman), schoonspringen (Celine van Duijn en Inge Jansen), waterpolo (vrouwen) en dus het synchroonzwemmen.