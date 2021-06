De Nederlandse hockeysters hebben zondag in Amstelveen de Europese titel geprolongeerd. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was in de finale van het EK met 2-0 te sterk voor Duitsland.

Oranje kwam aan het begin van het tweede kwart op voorsprong door een doelpunt van Marloes Keetels, die op de juiste plaats stond om uit een strafcorner van Caia van Maasakker binnen te werken.

Duitsland zette Nederland daarna flink onder druk, maar slaagde er niet in om de gelijkmaker te forceren. In de slotfase zorgde Frédérique Matla uit een counter voor de 2-0-eindstand.

De EK-finale tussen Nederland en Duitsland was een herhaling van de eindstrijd op het laatste Europese toernooi in 2019 in Antwerpen. Twee jaar geleden won Oranje ook al met 2-0.

Nederland stond voor de dertiende keer in de finale van een EK. Van die finales won Oranje er elf, waaronder dus dit jaar en in 2019. Ook in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017 werd de Europese titel gepakt.

Zaterdag stelden de Nederlandse hockeymannen ook al de Europese titel veilig. De ploeg van bondscoach Max Caldas rekende in de finale na shoot-outs af met Duitsland.

Oranje heeft veel moeite met Duitsland

Hoewel de laatste overwinning van Duitsland op Nederland in een competitieve interland dateert uit 2007, kreeg Oranje de zege zondag niet cadeau. Nederland stond het grootste gedeelte van de wedstrijd zwaar onder druk en kwam verschillende keren goed weg.

Oranje zakte na het openingsdoelpunt van Keetels ver terug en zag Duitsland strafcorner na strafcorner krijgen. Mede door sterk verdedigend werk van keeper Josine Koning bleef Nederland overeind.

Het team uit het gastland kon opgelucht ademhalen toen de videoscheidsrechter een afgekeurd doelpunt van Matla in de 56e minuut toch goedkeurde. De treffer uit een razendsnelle counter werd in eerste instantie afgekeurd omdat Matla de bal met de bolle kant van haar stick zou hebben geraakt. De beelden lieten echter zien dat Matla de bal met de platte kant had geraakt, waarna de elfde Europese titel voor Nederland een feit was.

De hockeysters kunnen nu toe gaan werken naar de Olympische Spelen in het Japanse Tokio, die op 23 juli beginnen. Vijf jaar geleden pakte Nederland op de Spelen in Rio de Janeiro olympisch zilver.