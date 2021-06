Rinus van Kalmthout is zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan op het podium geëindigd in de IndyCar Series. De twintigjarige coureur kwam als tweede over de finish tijdens de zevende race van het seizoen in Detroit.

Van Kalmthout startte vanaf de twaalfde positie en leek op weg naar de derde plaats, maar hij profiteerde van een herstart na een zware crash van Felix Rosenqvist. Het gaspedaal van de Zweed bleef hangen, waarna hij hard de bandenstapel in vloog. Hij was na de crash bij bewustzijn.

Na de herstart schoof Van Kalmthout een plaatsje op. De coureur van Ed Carpenter Racing hield de Mexicaan Pato O'Ward in een spannende strijd achter zich. De winst was voor voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson.

Vorig jaar reed Van Kalmthout in Indianapolis tijdens zijn debuutseizoen met een derde plek naar zijn eerste podium in de IndyCar Series. Vorige maand boekte hij in datzelfde Indianapolis een historische overwinning.

Dit seizoen is 'Veekay' bezig aan een sterke serie. Zijn nieuwe podiumplek in Detroit betekende zijn zesde toptienklassering in zeven races.

In het klassement is Van Kalmthout de nummer vijf. Er volgen dit seizoen nog negen races, waarvan de eerstvolgende zondag opnieuw in Detroit is.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de crash van Felix Rosenqvist te bekijken.