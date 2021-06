Para-atlete Fleur Jong heeft zaterdag de Gouden Spike gewonnen. Ze verbeterde bij het jaarlijkse atletiekgala in Leiden met een afstand van 6,09 meter het wereldrecord.

De 25-jarige Jong, die met twee beenprotheses springt, brak haar eigen wereldrecord in de T62-klasse. Vorige week bij de EK in Polen kwam ze tot een afstand van 6,06 meter.

De Belgische Nafissatou Thiam, olympisch kampioene op de zevenkamp, won in Leiden het verspringen met 6,62 meter. Anouk Vetter werd tweede met een persoonlijk record van 6,49 meter.

Benjamin de Haan en Tirza van der Wolf veroverden in Leiden de Nederlandse titels op de 10.000 meter.

De Haan eindigde in de race, waarin ook buitenlandse atleten meeliepen, als vierde in 28.31,14. Die tijd was goed voor het goud. Frank Futselaar liep naar het zilver in 28.45,30. De bronzen medaille was voor Yorben Ruiter die 28.51,62 liep. De Fransman Felix Bour was de snelste in 27.51,22.

Van der Wolf kwam achter de Duitse winnares Svenja Pingpank (33.29,84) en de Franse Eugénie Lorain (34.04,56) als derde over de meet in 34.31,46 en pakte zo de NK-titel. Marcella Herzog won het zilver met een tijd van 34.55,00. Brons ging naar Renee Sijbesma in 35.39,90.