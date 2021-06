Roy Meyer heeft zaterdag op de WK judo in Boedapest het brons veroverd in de klasse boven 100 kilogram. De Brabander was in de strijd om de derde plaats te sterk voor de Braziliaan Rafael Silva.

Meyer won de partij op ippon en nam daarmee revanche op Silva. Hij verloor namelijk van hem in de herkansingen bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

De dertigjarige Meyer, die twee jaar geleden ook brons pakte op de WK in Tokio, doet volgende maand niet mee aan de Spelen in Tokio. Henk Grol heeft de voorkeur gekregen in de klasse +100 kilogram.

Voor de Nederlandse afvaardiging in Hongarije was het al de vijfde bronzen medaille van het toernooi. Eerder werden Frank de Wit, Sanne Vermeer, Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis derde.