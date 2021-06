De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag hun derde nederlaag geleden in de Nations League. Regerend olympisch kampioen China was in het Italiaanse Rimini veel te sterk voor Oranje.

Nederland had met name in de eerste twee sets amper wat in te brengen tegen China, dat met 3-0 won: 25-12, 25-18 en 33-31.

De Chinese ploeg verloor vijf van zijn eerste negen duels bij de Nations League, maar dat kwam vooral doordat de nummer drie van de wereldranglijst in de eerste fase van het toernooi rust gaf aan flink wat belangrijke spelers.

Deze week werden er zes toppers ingevlogen en dat zorgde zaterdag voor een flink kwaliteitsverschil met Oranje. De 21-jarige Li Yingying was topscorer met negentien punten.

Bij Nederland zorgden Nika Daalderop (11) en Celeste Plak (10) voor de meeste punten.

Oranje staat met zeven zeges en drie nederlagen op de vijfde plek in het klassement van de Nations League. Na vijftien duels plaatst de top vier zich voor de kwartfinales.