Joost Luiten is door een ronde vol bogeys weggezakt in het klassement van het Scandinavian Mixed in Göteborg. De 35-jarige golfer zakte door een ronde van 78 slagen (6 boven par) van de tweede naar de gedeelde 27e plaats.

De stormachtige wind speelde Luiten parten. Op zijn scorekaart stonden vijf bogeys en twee double bogeys. Hij kon er drie birdies tegenover zetten.

Wil Besseling deed het heel wat beter met zeventig slagen (-2), hoewel hij met twee double bogeys en twee bogeys ook zeker niet foutloos was. De Noord-Hollander maakte er dankzij acht birdies nog een aardige score van, die hem naar de zestiende plaats in de stand bracht.

Er zijn vier leiders bij het gemengde toernooi uit de Europese tour. De Engelse Alice Hewson, de Zweedse Caroline Hedwall, de Welshman Rhys Enoch en de Australiër Jason Scrivene staan met nog één ronde te gaan op een score van -12. Besseling staat op -8, Luiten op -6.

Bij het toernooi op de Vallda-golfbaan spelen mannen en vrouwen tegelijkertijd dezelfde achttien holes en strijden ze om dezelfde winnaarstrofee en een prijzenpot van 1 miljoen euro.