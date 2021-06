Dafne Schippers is zaterdag bij atletiekwedstrijden in Genève naast het podium geëindigd op de 100 meter. De Utrechtse werd vierde, net als recent bij de FBK Games in Hengelo, waar ze voor het eerst dit seizoen in actie kwam op de kortste sprintafstand.

In Genève kwam Schippers over de finish in een tijd van 11,25 seconden, ruim boven haar persoonlijk record van 10,81. Ze moest drie Zwitserse sprintsters voor zich dulden. Mujinga Kambundji won in 11,07 en ook Salomé Kora (11,12) en Ajla Del Ponte (11,18) waren sneller dan de Nederlandse.

Op de FBK Games kwam Schippers afgelopen zondag op de 100 meter tot 11,15. De winst was toen voor de Britse Dina Asher-Smith, die 10,92 klokte.

Schippers werd donderdag bij de Diamond League in Florence met 23,03 zesde op de 200 meter. De wereldkampioene van 2015 en 2017 gaf toen bijna een seconde toe op Asher-Smith, die als regerend wereldkampioene op die afstand 22,06 klokte.

Schippers hoort nog niet bij de allersnelsten

Met nog zo'n zes weken tot de start van de Olympische Spelen in Tokio hoort de 28-jarige Schippers, in 2016 winnares van olympisch zilver op de 200 meter, op zowel de 100 als 200 meter nog niet bij de allersnelste atletes. Ze veroverde dit seizoen nog geen podiumplek.

In Hengelo was ze wel optimistisch. "Ik ben een diesel en heb veel wedstrijden nodig om echt op snelheid te komen", zei ze toen, hoewel ze ook toegaf dat pijntjes in het lichaam haar constant dwingen tot voorzichtigheid.

Schippers liep in Genève ook met de estafetteploeg de 4x100 meter als voorbereiding op Tokio. Het Oranje-kwartet, met ook Marije van Hunenstijn, Lieke Klaver en Naomi Sedney, eindigde achter Zwitserland als tweede in 42,82, ruim boven het Nederlands record van 42,04.