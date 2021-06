De Nederlandse hockeyers zijn in extase na het veiligstellen van de zesde Europese titel in de historie. Na een zinderend slot van de finale tegen Duitsland zegevierde de ploeg van bondscoach Max Caldas in Amstelveen na shoot-outs.

"Dit is zo onwijs gaaf in eigen stadion", zei Thijs van Dam, de maker van de winnende shoot-out, in gesprek met de NOS. "Ik had een plan en wist hoe ik 'm moest uitvoeren, maar Pirmin (keeper Blaak, red.) was geweldig door er twee te pakken. Dit geeft heel veel vertrouwen voor Tokio."

Aan het einde van het vierde kwart stond het nog 1-1 in Amstelveen, waarna Duitsland door een schitterende lob van Constantin Staib de Europese titel leek te pakken. Nederland kreeg negen seconden voor tijd echter een strafcorner en Jip Janssen dwong met een sleep in de bovenhoek shoot-outs af.

"Dat was zeker een belangrijke", zei Janssen, die na zijn cruciale goal werd bedolven onder ploeggenoten. "Het hele stadion was stil toen de bal werd aangegeven en dan vertrouw ik op mijn routines. Die shoot-outs maken het allemaal extra mooi."

De Nederlandse hockeyers veroverden de zesde Europese titel in de historie. Foto: Pro Shots

Bondscoach Caldas moest nodig plassen tijdens shoot-outs

In de shoot-outs trok Nederland overtuigend aan het langste eind. In de ploeg van Caldas bleef iedereen foutloos, terwijl Duitsland via Christopher Rühr (redding Blaak) en Timm Herzbruch (naast) miste. Vlak na de laatste shoot-out van Van Dam besloot Caldas direct naar binnen te gaan.

"Nee, niet vanwege emoties. Ik moest gewoon plassen", zei de geboren Argentijn lachend. "We zijn goed bezig. Dit is een bevestiging van hoe goed we kunnen zijn. We zijn op dit EK veel dingen wijzer geworden."

"We zijn heel veelzijdig, iedereen kan op zijn manier iets bijdragen. En we hebben een goede keeper. Maar dat wisten we al heel lang. Dit is een heel goede voorbode voor de rest van de zomer."

De Nederlandse hockeyers hopen deze zomer bij de Olympische Spelen voor het eerst sinds 2000 goud te veroveren. Het hockeytoernooi in Tokio staat van 24 juli tot en met 6 augustus op het programma.