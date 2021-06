Game Krejcíková! 1-1 (1-1)



De stand is weer helemaal in evenwicht, want Barbora Krejcíková heeft na haar uitbarsting haar emoties weer onder controle en slaat opeens de ene na de andere winner tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Het is wachten op het eerste foutje in deze beslissende set om de Roland Garros-titel.