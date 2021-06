De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag na een zinderende finale de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Max Caldas zegevierde in Amstelveen na shoot-outs tegen Duitsland.

Bij een 1-1-stand leek Duitsland vier minuten voor tijd door een schitterende treffer van Constantin Staib de Europese titel te pakken, maar Nederland kreeg negen seconden voor het einde nog een strafcorner. Jip Janssen greep namens zijn ploeg de laatste strohalm.

In de beslissende shoot-outs maakten Jeroen Hertzberger, Thierry Brinkman en Robbert Kemperman geen fout, terwijl Duitsland twee keer miste. Pirmin Blaak redde tot twee keer toe op een inzet van Christopher Rühr, terwijl Timm Herzbruch de bal in goede positie naast werkte. Thijs van Dam bezorgde Nederland vervolgens de Europese titel.

Het is de zesde Europese titel voor Nederland, dat in 1983, 1987, 2007, 2015 en 2017 ook de beste was. Bij de vorige editie in 2019 moest Oranje genoegen nemen met brons.

In de halve finales had Nederland ook al na shoot-outs afgerekend met titelverdediger België. De Belgen wonnen eerder op zaterdag de strijd om het brons door Spanje met 3-2 te verslaan. De Nederlandse hockeysters spelen zondag nog de EK-finale tegen Duitsland.

Met het succes op dit EK doet Nederland vertrouwen op met het oog op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De ploeg van Caldas hoopt in de Japanse hoofdstad voor het eerst sinds 2000 olympisch kampioen te worden.

Janssen enkele seconden voor tijd goud waard

Nederland had het moeilijk in de openingsfase tegen Duitsland, dat in het eerste kwart mede dankzij keeper Blaak verzuimde op voorsprong te komen. Na twintig minuten was de openingstreffer alsnog een feit.

Rühr mocht aanleggen voor een strafbal nadat lijnstopper Jorrit Croon de bal op zijn lichaam had gekregen, en faalde niet. De Duitsers hadden de score voor rust nog uit kunnen breiden, maar Lars Balk voorkwam dat Oranje bij rust met 2-0 achterstond.

Na rust kwam Oranje beter voor de dag en dat resulteerde in de 34e minuut al in de gelijkmaker. De opkomende Kemperman zag zijn voorzet door een Duitser in eigen doel worden gewerkt. Vlak voor het einde van het derde kwart leek Brinkman ook nog de 2-1 te maken, maar de scheidsrechters hadden al gefloten toen hij scoorde met een tip-in.

In het vierde kwart was het Duitsland dat de Europese titel veilig leek te stellen door een wereldgoal van Staib, die de bal vier minuten voor tijd achterwaarts over Blaak heen wipte. Nederland ging vervolgens met een extra veldspeler en zonder keeper Blaak verder om nog iets af te dwingen en werd negen seconden voor tijd beloond met een strafcorner.

Specialist Janssen zorgde dat de duizenden aanwezige toeschouwers in het Wagener Stadion van hun stoel sprongen door de bal hard in de bovenhoek te slaan. Nederland was in de shoot-outs vervolgens duidelijk beter dan Duitsland en sloot het EK in eigen land in stijl af door de titel te pakken.