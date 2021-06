Oud-schaatser Igor Zhelezovski, zesvoudig wereldkampioen sprint, is overleden. Volgens de Belarussische schaatsbond is hij 59 jaar geworden.

Zhelezovski veroverde in 1985, 1986, 1989, 1991, 1992 en 1993 de wereldtitel en is daarmee recordhouder. De Zuid-Koreaan Lee Kyou-hyuk, de Amerikaan Eric Heiden en de Canadees Jeremy Wotherspoon pakten in hun carrière ieder vier titels.

Ondanks zijn WK-successen bleef goud op de Olympische Spelen uit, al pakte Zhelezovski op de 1.000 meter brons in 1988 en zilver in 1994. Die eerste olympische medaille behaalde Zhelezovski onder de vlag van de Sovjet-Unie en de tweede onder de vlag van Belarus.

Vanwege zijn forse postuur kreeg Zhelezovski de bijnaam 'De Beer uit Minsk', al kwam hij niet uit die stad. "De Belarussische schaatsunie betuigt haar oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Igor en ook aan de hele schaatsfamilie", zo staat er in een verklaring.

Zhelezovski, die tussen 1996 en 2005 voorzitter was van de Belarussische schaatsbond, werd vijf keer gekozen tot sporter van het jaar in zijn land. Het is niet bekend waar hij aan is overleden.