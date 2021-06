De Australische zwembond laat een onafhankelijk panel, dat volledig uit vrouwen bestaat, onderzoek doen naar de behandeling van meiden en vrouwen in de sport. De bond heeft dit onderzoek ingesteld naar aanleiding van klachten van Madeline Groves, winnares van twee zilveren medailles bij de Olympische Spelen in 2016.

De 26-jarige Groves trok zich deze week terug voor de olympische trials in Adelaide en haalde via sociale media uit naar "alle vrouwenhatende perverselingen" in haar sport. Groves had eerder al eens een klacht ingediend bij de Australische zwembond, omdat ze op een ongepaste manier benaderd zou zijn door een mannelijke coach.

Het is niet bekend wat de reden is van de recente uitlatingen van Groves. Nadat ze zich had afgemeld voor de trials, schreef ze op sociale media: "Laat dit een les zijn voor alle vrouwenhatende perverselingen in de sport en hun hielenlikkers."

"Je kunt jonge vrouwen en meisjes niet langer uitbuiten, dingen over hun lichaam zeggen of ze proberen te manipuleren, en dan verwachten dat ze jou vertegenwoordigen zodat je je jaarlijkse bonus kunt verdienen. Die tijd is voorbij."

De Australische zwembond zegt "zeer verontrust" te zijn. Een onafhankelijk vrouwenpanel gaat nu onderzoek doen. "Hun focus ligt op onze toekomst", aldus de bond.

Bij de Spelen van 2016 veroverde Groves zilver op de 200 meter vlinderslag en eindigde ze met de estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag als tweede.