Bij de Nederlandse hockeysters overheerst de opluchting na het bereiken van de finale van het EK in Amstelveen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan had het vrijdag tegen België vooral in het derde kwart lastig, maar won uiteindelijk met 3-1.

"De opluchting is groot", zei Felice Albers, die na een kwartier spelen de 2-0 voor Oranje maakte, bij de NOS. "Het was een goede wedstrijd, maar in het derde kwart kakte het helemaal in."

"We waren te slordig en verdedigden niet slim. Als Nederland mag ons dat niet overkomen. We weten wat we in de finale moeten verbeteren. Maar nu gaan we 100 procent voor goud."

Voorafgaand aan de halve eindstrijd had Nederland alle groepswedstrijden met ruime cijfers gewonnen. Tegen België had de titelverdediger het na rust een tijdje lastig en bracht Stephanie Vanden Borre de spanning terug door voor de 2-1 te zorgen. Even later was Ambre Ballenghien dicht bij de gelijkmaker.

Oranje viert de 3-1 van Caia van Maasakker. Oranje viert de 3-1 van Caia van Maasakker. Foto: Pro Shots

'Ben ervan overtuigd dat we beter zijn dan iedereen'

"Het derde kwart was echt een beetje slap. Iedereen voelde het", vond aanvoerder Eva de Goede. "Dus ik was heel erg blij dat we de 3-1 maakten. Maar ik ben er trots op dat we hebben gewonnen."

"België speelde hartstikke goed, maar ik ben ervan overtuigd dat we beter zijn dan iedereen als wij ons eigen spel spelen. Alleen laten we dat niet altijd zien."

Oranje herstelde zich in het vierde kwart, waarin Caia van Maasakker voor de 3-1 zorgde. "In die fase waren we weer overtuigend en speelden we weer het spel dat we moeten spelen", aldus Albers.

In de finale neemt Nederland het zondag op tegen Duitsland, dat in de andere halve finale met 4-1 van Spanje won.