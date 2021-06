De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag opnieuw een nederlaag geleden in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza gaf tegen Bulgarije een 2-1-voorsprong in sets uit handen.

In het Italiaanse Rimini verloor Oranje met 2-3 (18-25, 25-18, 25-17, 22-25 en 13-15) van Bulgarije. De ploeg leed daarmee al de achtste nederlaag tijdens dit toernooi. In de voorgaande acht duels werd alleen van Duitsland gewonnen.

Tegen Bulgarije was Nimir Abdelaziz met 29 punten opnieuw de belangrijkste man aan Nederlandse zijde. Robbert Andringa was goed voor zeventien punten.

De ploeg van Piazza is terug te vinden op de vijftiende en voorlaatste plaats. Alleen Australië, dat al zijn negen wedstrijden verloor, presteerde tot nu toe slechter. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de halve finales.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Nederland, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, speelt tot en met 27 juni nog zeven groepsduels in Rimini.

Omdat er dit jaar vanwege de coronapandemie geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname.