Guusje Steenhuis heeft vrijdag bij de WK judo in Boedapest het brons veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De Brabantse rekende in een Nederlands onderonsje af met Marhinde Verkerk, die voor het laatst in haar carrière in actie kwam. Bij de mannen greep Michael Korrel naast brons in de categorie tot 100 kilogram.

Steenhuis was in de strijd om het brons met waza-ari te sterk voor Verkerk. Ze zorgde al na 39 seconden met een binnenwaartse beenveeg voor die score en dat was voldoende voor de winst.

De 28-jarige Steenhuis haalde de halve finales in Boedapest, maar werd daarin op ippon geklopt door de Française Madeleine Malonga. Verkerk ging in de kwartfinales met waza-ari onderuit tegen de Duitse Anna-Maria Wagner, waarna ze in de herkansingen de Duitse Luise Malzahn (waza-ari) versloeg.

Voor Steenhuis is het brons haar tweede medaille op een WK. Drie jaar geleden pakte ze zilver in Bakoe. Door het brons van Steenhuis komt het aantal Nederlandse medailles in Boedapest op vier. Eerder was er brons voor Frank de Wit (-81 kilogram), Sanne Vermeer (-63 kilogram) en Sanne van Dijke (-70 kilogram).

Guusje Steenhuis klopte Marhinde Verkerk met waza-ari. Guusje Steenhuis klopte Marhinde Verkerk met waza-ari. Foto: AFP

Verkerk verloor eerder strijd om olympisch ticket

De 35-jarige Verkerk kondigde in mei aan dat ze na de WK judo een punt achter haar loopbaan zet. Dat besluit kwam een maand nadat de selectiecommissie van de judobond had besloten om niet Verkerk, maar haar concurrent Steenhuis het enige olympische ticket in de klasse tot 78 kilogram te geven.

Half april verloor Verkerk op de EK judo in Lissabon ook al van Steenhuis, die toen zilver veroverde. Mede daardoor kreeg Steenhuis de voorkeur boven Verkerk voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.

Verkerk werd in 2009 wereldkampioen in de klasse tot 78 kilogram. Vier jaar later pakte ze WK-zilver en in 2015 en 2018 moest ze zich tevredenstellen met het brons. Op de EK greep ze twee keer zilver (2010 en 2014) en eenmaal brons (2013).

Bij de mannen slaagde Korrel er niet in een medaille te bemachtigen. De Nederlander moest in de strijd om het brons met ippon buigen voor Varlam Liparteliani uit Georgië. Korrel, die in 2019 wel WK-brons pakte, werd in de halve finales geklopt door de Portugees Jorge Fonseca (ippon).