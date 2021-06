De Nederlandse hockeysters hebben zich vrijdag in Amstelveen geplaatst voor de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was bij de laatste vier met 3-1 te sterk voor België.

Frédérique Matla opende in het Wagener Stadion al na vijf minuten de score voor Oranje. De aanvaller vond het doel op aangeven van Maria Verschoor en maakte al haar achtste treffer op dit EK.

Tien minuten later verdubbelde Felice Albers de voorsprong. Ze werd bediend door Laurien Leurink, omspeelde de Belgische keeper Elena Sotgiu en maakte er 2-0 van.

In het derde kwart bracht België de spanning terug in de wedstrijd. Stephanie Vanden Borre benutte een strafbal nadat Marloes Keetels een overtreding in de cirkel had begaan.

Twaalf minuten voor tijd breidde Caia van Maasakker de marge weer uit door keihard raak te pushen uit een strafcorner, waarna Nederland de voorsprong niet meer uit handen gaf.

Oranje viert de openingstreffer van Frédérique Matla. Oranje viert de openingstreffer van Frédérique Matla. Foto: Pro Shots

Oranje treft Duitsland of Spanje in finale

In de finale neemt de ploeg van Annan het op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Duitsland en Spanje. Die halve finale gaat vrijdag om 18.30 uur van start.

Nederland staat voor de dertiende keer in de eindstrijd van het EK. Van die finales won Oranje er tien, waaronder de laatste in 2019. Ook in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017 werd de Europese titel gepakt.

Donderdag plaatsten de Nederlandse hockeymannen zich ook al voor de finale van het EK. Daarin is Duitsland zaterdag de tegenstander.