Marlou van Rhijn beëindigt per direct haar carrière. De 29-jarige atlete zal daardoor niet meedoen aan de komende Paralympische Spelen in Tokio.

Van Rhijn won op de Paralympics van Rio de Janeiro in 2016 goud op de 100 en 200 meter in de klasse T44. Vier jaar eerder in Londen was ze ook al de snelste op de 200 meter.

Bij de komende Spelen in Tokio dienen atleten andere blades te gebruiken dan voorheen. Van Rhijn vertelt vrijdag aan De Telegraaf dat ze niet kan wennen aan de 5 centimeter kortere blades.

"Ik heb mijn loopstijl moeten aanpassen. Op de training gaat het goed, maar iedere keer als het startschot van een wedstrijd klinkt, doe ik wat ik altijd deed en dat is op deze kortere blades niet effectief.”

"Ik heb gouden medailles gewonnen, in volle stadions met 80.000 mensen geracet, wereldrecords gelopen… nu is het klaar. Het zit erin, maar het hoeft niet meer", treurt de atlete uit Monnickendam.

Vreugde bij Marlou van Rhijn om haar tweede gouden medaille op de Paralympics in Rio de Janeiro. Vreugde bij Marlou van Rhijn om haar tweede gouden medaille op de Paralympics in Rio de Janeiro. Foto: ANP

Van Rhijn opgelucht na besluit om te stoppen

Van Rhijn werd geboren zonder kuitbenen. In haar jeugd werden haar beide onderbenen geamputeerd. Eerst richtte ze zich op het zwemmen, waarin ze deelnam aan WK's en EK's. In 2010 maakte Van Rhijn de overstap naar de atletiekbaan.

Ze is ontevreden over de groei die de paralympische sport sinds de Spelen in Londen heeft gemaakt. Dat leidde samen met de moeite die ze had om aan de nieuwe blades te wennen tot het besluit om te stoppen.

"Steeds meer drong die vraag zich op: waar doe ik het nog voor? Ik heb de gouden medailles al. Ik doe het niet om van andere atleten te winnen, ik doe het voor mezelf, om te laten zien dat ík hard kan lopen" zegt ze.

"Ik weet dat dat erin zit, is dat dan niet gewoon genoeg? Het gevecht moest geen kwelling worden. Ik heb zeker een paar stressmomenten gehad en gehuild. Nu ben ik opgelucht, en kijk ik uit naar wat gaat komen."

De Paralympische Spelen van Tokio zijn van 24 augustus tot en met 5 september. Nederland heeft met Marlene van Gansewinkel, Fleur Jong en Kimberly Alkemade alsnog drie kandidaten voor goud op de 100 en 200 meter.