Marhinde Verkerk heeft vrijdag op de WK in Boedapest nog één overwinning nodig om het laatste toernooi uit haar judoloopbaan met een medaille af te sluiten. De Rotterdamse neemt het in de categorie tot 78 kilogram in de strijd om het brons op tegen landgenoot Guusje Steenhuis.

De 35-jarige Verkerk kondigde in mei aan dat ze na de WK judo een punt achter haar loopbaan zet. Dat besluit kwam een maand nadat de selectiecommissie van de judobond besloot om niet Verkerk, maar haar concurrent Steenhuis het enige olympische ticket in haar gewichtsklasse te geven.

Verkerk kende in Boedapest een voortvarende start van haar laatste toernooi. De wereldkampioene van 2009 rekende eerst af met de Tsjechische Alice Matejkova en vocht zich ten koste van de Braziliaanse Mayra Aguiar naar de derde ronde. De Duitse Anna Maria Wagner voorkwam met een waza-ari dat ze zich voor de halve finales plaatste.

In de eerste ronde van de herkansingen rekende Verkerk af met de Duitse Luise Malzahn, die ze in de golden score op waza-ari versloeg, waardoor de Zuid-Hollandse nog maar één judoka hoeft te verslaan om het brons te pakken. Dat is uitgerekend Steenhuis, die deze zomer ten koste van Verkerk naar Tokio mag.

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis vechten om WK-brons. Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis vechten om WK-brons. Foto: ANP

Steenhuis en Korrel lopen plek in WK-finale mis

Steenhuis haalde in tegenstelling tot Verkerk wel de halve finales, maar werd in de strijd om een plek in de eindstrijd op haar rug gelegd door Madeleine Malonga uit Frankrijk. Bij de WK van 2018 haalde Steenhuis wel de finale, maar eindigde ze met zilver.

In de categorie tot 100 kilogram slaagde Michael Korrel er eveneens niet in de finale te halen. De bronzenmedaillewinnaar van de vorige WK in 2019 verloor in de halve finales op ippon van de Portugees Jorge Fonseca. In de strijd om het brons wacht Korrel een krachtmeting met de Georgiër Varlam Liparteliani.

Simeon Catharina, de andere Nederlander die meedeed in de categorie tot 100 kilogram, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Liparteliani.

De wereldkampioenschappen judo duren nog tot en met zondag. Nederland pakte tot dusver drie medailles: Frank de Wit (tot 81 kilogram), Sanne Vermeer (-63 kilogram) en Sanne van Dijke (-70 kilogram) veroverden allemaal brons. Wereldtoppers Noël van 't End, Kim Polling en Henk Grol meldden zich af voor de WK.