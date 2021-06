Jorrit Croon was donderdag in tranen nadat hij Nederland met de beslissende shoot-out naar de finale van het EK hockey in Amstelveen had geschoten. Titelverdediger België werd daarmee uit het toernooi gestoten.

"Mijn opa is deze week overleden, dus deze is voor hem en voor mijn oma", zo verklaarde de 22-jarige speler tegenover de NOS zijn emoties na afloop. "Maar daarnaast ben ik natuurlijk superblij met de winst en de finale."

Bij de meeslepende wedstrijd in het Wagener Stadion stond het na reguliere speeltijd 2-2, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen. Ook daarin waren de verschillen klein, maar nadat beide teams twee keer hadden gemist, maakte Croon het verschil.

"Ik wist dat ik de laatste shoot-out zou nemen, maar door alle ingrepen van de videoscheidsrechter duurde en duurde het maar. Ik had wel een plannetje in mijn hoofd hoe ik hem wilde gaan nemen en gelukkig pakte dat goed uit."

Croon wees ook op de rol van het publiek, dat Oranje over het dode punt hielp toen de ploeg tot twee keer toe op achterstand kwam. "Het hele stadion ging uit zijn dak. Misschien een beetje tegen de regels in, maar dat heeft ons er echt doorheen geholpen."

Blaak: 'Tegen Duitsland staat nog rekening open'

Keeper Pirmin Blaak was met zijn cruciale reddingen in de shoot-outserie de andere hoofdrolspeler bij Oranje. "De wisselwerking met de nemers van de shoot-outs is fantastisch", zo prees hij zijn ploeggenoten. "Als zij ze goed nemen, kan ik meer risico nemen."

Uitgerekend de Duitsers, tegen wie in de groepsfase een 2-0-voorsprong werd verspeeld (2-2), zijn zaterdag de tegenstanders in de finale. "We hebben nog een rekening met Duitsland openstaan", vindt Blaak. "Dus naar die wedstrijd kijk ik uit."

De finale van het EK hockey begint zaterdag om 12.30 uur. Oranje kan dan voor het eerst sinds de Europese titel in 2017 in eigen land weer een hoofdprijs pakken.