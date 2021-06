De Nederlandse volleyballers hebben donderdag hun vierde achtereenvolgende nederlaag in de Nations League geleden. Oranje ging in het Italiaanse Rimini in drie sets kansloos onderuit tegen regerend wereldkampioen Polen.

Nederland had woensdag olympisch kampioen Brazilië nog goed weerstand kunnen bieden, maar Polen bleek een maatje te groot voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza. Oranje wist alleen in de eerste set op 1-0 te komen, maar keek in de tweede (17-25) en derde set (16-25) steeds tegen een achterstand aan.

Sterspeler en topscorer Nimir Abdelaziz kreeg rust van Piazza en speelde slechts tijdens een paar punten mee. Vrijdag neemt Nederland het op tegen Bulgarije, dat net als Oranje slechts één van de eerste acht Nations League-wedstrijden wist te winnen.

Nederland staat door het verlies tegen koploper Polen nog altijd op de voorlaatste plaats in de Nations League. De volleyballers wonnen tot dusver alleen van Duitsland.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Oranje, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, speelt tot en met 27 juni nog zeven groepsduels in Rimini. Omdat er dit jaar vanwege de coronapandemie geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname.