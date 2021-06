Anderhalve maand voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen zijn er nog steeds zorgen om Epke Zonderland. De 35-jarige turner kent door fysieke problemen geen ideale voorbereiding op Tokio én het is nog onduidelijk of hij over twee weken in Doha moet zijn om olympische kwalificatie veilig te stellen.

Bram van Bokhoven is heel even stil als hij de vraag krijgt of Zonderland eind juli in topvorm kan zijn voor de Spelen. "Dat zie ik nog wel gebeuren", antwoordt de bondscoach. "Maar het is allemaal net aan."

De olympisch kampioen op rekstok van 2012 wil in Tokio nog één keer een topprestatie neerzetten voordat hij het turnen vaarwel zegt. De weg naar zijn vierde en laatste Spelen zit echter vol hobbels. Bij de EK in Basel in april greep Zonderland naast een finaleplek op rekstok, om naderhand te zeggen dat hij al weken "niet topfit" was. De Fries had niet voor het eerst last van zijn bijholtes en voelde zich vaak moe.

Vorige maand trok Zonderland naar Israël voor een korte trainingsstage bij goed weer. Maar doordat de situatie in het land escaleerde, zat de topturner enige tijd vast en moest hij zijn voorbereiding op Tokio opnieuw aanpassen.

"Epke heeft het met name fysiek gezien behoorlijk zwaar gehad de afgelopen tijd", aldus Van Bokhoven. "Geen blessures, maar hij was niet fit genoeg om zwaar belast te worden. Hij is nu zo goed als mogelijk aan het opbouwen richting de Spelen. Maar op dit moment zit hij zeker niet op 100 procent."

Olympisch ticket nog niet zeker

Daar komt bij dat Zonderland nog steeds niet officieel zeker is van olympische kwalificatie. De Nederlander zou zijn ticket in theorie nog kunnen kwijtraken aan de Japanner Hidetaka Miyachi, zijn enige concurrent in het wereldbekerklassement op de rekstok.

Dat zou dan moeten gebeuren bij de World Cup in Doha, het laatste kwalificatiemoment voor de Spelen, dat vanwege de coronamaatregelen meerdere keren werd uitgesteld. Vorige week kwam echter opeens het verrassende bericht dat de wedstrijd toch doorgaat, van 23 tot en met 26 juni. "Ik vind het krankzinnig dat die beslissing zo laat nog genomen is", zegt Van Bokhoven.

Turnbond KNGU heeft Zonderland wel ingeschreven voor de wereldbeker in Doha. "Het is afhankelijk van wat Miyachi doet. We verwachten niet dat hij deel zal nemen, aangezien hij twee keer eerder de kans heeft gehad om zich in te schrijven en dat twee keer niet heeft gedaan. Als het niet nodig is, gaat Epke niet naar Doha. Want het is natuurlijk superonhandig, zo vlak voor de Spelen."

Het is de bedoeling dat Zonderland over twee weken nog wel wat wedstrijdritme opdoet bij een door de KNGU georganiseerde competitie in Topsportcentrum Rotterdam.