De Nederlandse hockeyers hebben donderdag de finale van het EK in Amstelveen bereikt. De ploeg van bondscoach Max Caldas was in een zinderende shoot-outserie te sterk voor België, nadat de meeslepende wedstijd in reguliere speeltijd geen winnaar had gekend (2-2).

Nederland kwam voor het oog van drieduizend toeschouwers slecht uit de startblokken tegen België, dat pas in het derde kwart wist te scoren. Oranje bracht via Seve van Ass de stand in evenwicht, maar België ging een minuut later alweer aan de leiding via Alexander Hendrickx. Vier minuten voor tijd sleepte Jip Janssen een shoot-outserie uit het vuur voor de thuisploeg.

In die beslissende reeks scoorde zowel Nederland als België slechts één van zijn eerste drie pogingen, waarna Thijs van Dam Oranje weer aan de leiding bracht. Na een misser van de Belg Arthur Van Doren werkte Jorrit Croon de beslissende shoot-out binnen.

Nederland neemt het zaterdag in de EK-finale op tegen Duitsland, dat eerder op de dag in de andere halve finale met 2-3 afrekende met Engeland. Oranje kan in die finale voor het eerst sinds de Europese titel in 2017 in eigen land weer een hoofdprijs veroveren.

Het EK is voor de hockeyers het laatste toernooi ter voorbereiding op de Olympische Spelen, waar regerend wereldkampioen België een van de vijf tegenstanders is in de groepsfase. België-Nederland is op 24 juli de openingswedstrijd in Tokio. Nederland werd in 2000 in Sydney voor het laatst olympisch kampioen.

Jip Janssen, die met een masker speelde, balt zijn vuist na zijn late 2-2 tegen België. Jip Janssen, die met een masker speelde, balt zijn vuist na zijn late 2-2 tegen België. Foto: ANP

Oranje was lang tandeloos in verhit potje

Oranje, dat zich als groepswinnaar had geplaatst voor de halve eindstrijd, werd vanaf de afslag in het Wagener Stadion achterover gedrukt door België. Het resulteerde pas in het derde kwart in de openingstreffer van Nicolas De Kerpel, die balverlies van Glenn Schuurman genadeloos afstrafte: 0-1.

Aan het einde van die derde periode sloeg de vlam in de pan. Sander de Wijn ging na een duel verhaal halen bij Van Doren en kreeg vervolgens een duw van Victor Wegnez, waarna de spelers uit elkaar gehaald moesten worden. De Wijn en Wegnez werden slechts met een groene kaart naar de kant gestuurd, maar daarmee ontbrandde de wedstrijd volledig.

Uit het niets viel in het vierde kwart de gelijkmaker voor Oranje. De Belg Sebastien Dockier leverde de bal in bij Thierry Brinkman, die Van Ass de vrije doortocht gaf: 1-1. Nederland kon nog geen minuut genieten van de gelijkmaker. Hendrickx sleepte de bal uit een strafcorner kiezelhard in de hoek: 1-2.

Specialist Janssen bracht de wedstrijd naar de shoot-outs door vier minuten voor tijd te scoren uit een strafcorner. De Belgische doelman Vincent Vanasch had geen antwoord op de inzet van de verdediger, die met een masker speelt sinds hij bij zijn club Kampong een bal op zijn linkeroog kreeg.

In de shoot-outserie was Thierry Brinkman de eerste speler die miste, maar België verzuimde op voorsprong te komen omdat Wegnez buiten de tijd scoorde. Vervolgens schoten Robbert Kemperman en de Belg Florent van Aubel naast, maar was Van Dam wel trefzeker. Na de misser van Van Doren, die een herkansing kreeg omdat Blaak te vroeg uit zijn doel kwam, schoot Croon Nederland na een zinderende reeks naar de EK-finale.