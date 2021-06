Bondscoach Emmanuel Mayonnade denkt niet dat Estavana Polman op tijd fit is voor de Olympische Spelen, die eind juli in Tokio beginnen. De handbalster is bezig met de revalidatie na een zware knieblessure.

"Ze sprak een paar weken geleden zelf van 2 procent kans en ik denk niet dat het percentage de afgelopen weken is veranderd", zegt Mayonnade. "Ik geloof op dit moment niet dat ze het haalt."

De 28-jarige Polman was net teruggekeerd in de selectie van Oranje na een maandenlange revalidatie van een gescheurde kruisband, toen het onlangs weer misging tijdens een wedstrijd van haar Deense club Esbjerg. Ze liep schade op aan de meniscus van haar rechterknie.

"Estavana had zo hard gewerkt om terug te komen en ik was ervan overtuigd dat ze in vorm zou zijn voor Tokio, maar deze nieuwe tegenslag is een dreun", concludeert Mayonnade. De bondscoach weet dat de afwezigheid van Polman de kansen van Oranje op een olympische medaille flink doet slinken.

"Ze is een speciale speelster. Estavana is heel belangrijk voor het team. Ze zorgt voor de sfeer in de ploeg, maar gaat ook altijd voorop in de strijd en iedereen bouwt op haar. Dus zonder haar wordt het heel lastig in Tokio."

Polman werd in 2019 nog uitgeroepen tot beste speelster van het WK in Japan, waar Oranje goud pakte. Zonder de geblesseerde opbouwspeelster werd Nederland vorig jaar op het EK teleurstellend zesde.