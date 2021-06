Femke Bol heeft donderdag in een nieuw nationaal record de 400 meter horden bij de Diamond League-wedstrijd in het Italiaanse Florence gewonnen. De Amersfoortse noteerde een indrukkwekkende tijd van 53,44 seconden. Sifan Hassan was de snelste op de 1.500 meter, terwijl Dafne Schippers teleurstelde op de 200 meter.

De 21-jarige Bol dook ruim drie tiende van een seconde onder haar eigen nationaal record van 53,79 seconden, dat ze vorig jaar juli op Papendal had gelopen. Dit seizoen bleef ze tot dusver steken op 54,33 seconden.

Bol was met de rappe tijd op de 400 meter horden liefst 0,75 seconden sneller dan de nummer twee, de Oekraïense Anna Ryzhykova. De Britse Jessica Turner werd derde en moest anderhalve seconde toegeven op de Nederlandse.

Bol verkeert in topvorm op weg naar de Olympische Spelen in Tokio, waar ze alleen uitkomt op de 400 meter horden. Twee weken geleden liep ze in het Belgische Oordegem al een nieuw nationaal record op de 400 meter.

Afgelopen week won ze ook de 400 meter horden bij haar debuut op de FBK Games in Hengelo. In haar eerste wedstrijd van het jaar op de 400 meter horden klokte ze 54,33. Alleen de Amerikaanse Shamier Little (53,12) was dit jaar sneller dan de Amersfoortse. Met de 53,44 staat ze nu derde op de wereldranglijst van snelst gelopen tijden dit seizoen.

Hassan loopt snelste seizoenstijd op 1.500 meter

Hassan rekende op de 1.500 meter in een spannend duel af met de Keniaanse Faith Kipyegon. Met 3.53,62 minuten zette de Nederlandse de snelste tijd van het seizoen op de klokken. Kipyegon finishte in 3.53,91.

De 28-jarige Hassan verbeterde zondag bij de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op de 10.000 meter. Ze kon daar echter maar kort van genieten, want twee dagen later dook de Ethiopische Letesenbet Gidey al onder haar toptijd (29.01,03 om 29.06,82).

In Florence liet Hassan zien al goed hersteld te zijn van de inspanning van een kleine week geleden. Samen met Kipyegon en de Britse Laura Muir maakte ze zich los van de rest van het veld. Uiteindelijk kon alleen de Keniaanse haar volgen, maar ook zij moest het afleggen in de sprint.

Op de Olympische Spelen in Tokio zal Hassan de 1.500 meter waarschijnlijk laten schieten. Ze kiest normaal gesproken voor de 5.000 meter en 10.000 meter, mede omdat deze tijdens het toernooi beter te combineren zijn.

Voor Schippers is er nog werk aan de winkel richting de Spelen. De Utrechtse noteerde op de 200 meter in Florence een teleurstellende tijd van 23,03 seconden, waarmee ze slechts zesde werd. De zege ging naar de Britse Dina Asher-Smith met 22,06.