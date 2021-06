Vincent Wevers wil via de rechter afdwingen dat hij volgende maand toch in Tokio mag zijn om onder anderen zijn dochters Sanne en Lieke Wevers te begeleiden. De turnbond besloot in april dat een aantal coaches niet naar de Olympische Spelen mag omdat zij worden onderzocht voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Het kort geding dat Vincent Wevers heeft aangespannen tegen turnbond KNGU diende afgelopen maandag in Zutphen. De rechter zal uiterlijk op maandag 21 juni uitspraak doen, en mogelijk eerder. De openingsceremonie van de Spelen is al op 23 juli.

Wevers vindt dat hij het recht heeft om de Spelen mee te maken als coach, aangezien hij zijn sporters de afgelopen vijf jaar tijdens de hele olympische cyclus heeft begeleid.

Het nieuws over het kort geding kwam pas donderdag naar buiten bij een persmoment van de KNGU. "Toen we de beslissing namen om een aantal coaches niet naar Tokio te laten afreizen, hebben we duidelijk aangegeven dat we voor zoveel mogelijk rust rondom het team willen zorgen", zei technisch directeur Mark Meijer. "Daarom hebben we hier geen ruchtbaarheid aan gegeven."

Meijer moest zich samen met algemeen directeur van de KNGU Marieke van der Plas verweren in de rechtbank. Sanne en Lieke Wevers waren net als hun vader ook bij het kort geding.

"Het is niet aan mij om te zeggen of ze het woord hebben gevoerd", aldus Meijer. "Ik ga niet in op de inhoud, de rechter moet een uitspraak doen. Als Vincent in het gelijk wordt gesteld, zullen we hem alsnog moeten voordragen als coach."

Nieuwe begeleidingsstaf voor Spelen

De dochters van Vincent Wevers worden van jongs af aan gecoacht door hun vader. De bondscoach is ook de trainer van potentiële olympiërs Vera van Pol en Naomi Visser.

Nadat verschillende ex-turnsters een jaar geleden vertelden dat ze in hun jeugdjaren werden mishandeld en vernederd door Wevers, werd de bondscoach op non-actief gesteld en begon het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een onderzoek naar hem.

Wevers mocht na een maand weer coachen van het ISR en begeleidt zijn atleten momenteel ook nog steeds in hun voorbereiding op Tokio. Meijer nam twee maanden geleden echter het besluit dat Wevers niet mee mag naar Japan.

Met Bram van Bokhoven, José van der Veen en de Amerikaanse topcoach Aimee Boorman werd een nieuwe begeleidingsstaf voor de olympische selectie gevormd.

'Het is absoluut geen ideale situatie'

De Nederlandse turnsters hebben zich als team geplaatst voor de Spelen. Het is nog niet bekend welke vier sporters naar Tokio mogen. Deze maand zijn er twee olympische kwalificatiewedstrijden in Topsportcentrum Rotterdam (zondag 13 juni en zaterdag 26 juni), waarna de selectie wordt bepaald.

Meijer erkent dat de timing van het kort geding van Wevers daarom "lastig" is. "De focus moet nu op de sporters liggen. Maar aan de andere kant vind ik het ook goed dat iemand de mogelijkheid heeft om zijn recht te halen."

Volgens Van Bokhoven heeft deze zaak geen invloed op het werk van hem en zijn collega-coaches. Zij hebben regelmatig overleg met Wevers over diens sporters. "Daar gaan we gewoon mee door, onze communicatie is normaal. We willen geen tijd verliezen aan andere zaken."

Meijer: "We gedragen ons allemaal professioneel. Het gaat uiteindelijk om het belang van de sporters. Ik probeer deze zaak bij hen en de coaches weg te halen, want het is een dispuut tussen de KNGU en Vincent."