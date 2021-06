Sanne van Dijke is er donderdag niet in geslaagd de finale van de WK judo te bereiken. De Nederlandse ging in de categorie tot 70 kilogram onderuit in een spannende halve finale en is veroordeeld tot de strijd om het brons in Boedapest.

Vanwege haar positie op de wereldranglijst hoefde Van Dijke in de eerste ronde niet in actie te komen. Door zeges op de Amerikaanse Chantal Wright, de Hongaarse Szabina Gercsak en de Ierse Megan Fletcher, die ze allemaal op ippon versloeg, stond de 25-jarige Brabantse in de halve finales tegenover Yoko Ono.

Van Dijke kwam snel op een voorsprong te staan tegen de Japanse, maar kreeg het daarna moeilijk. Ze incasseerde twee straffen en door een waza-ari dwong Ono een golden score af. Na bijna drie minuten extra tijd kwam Van Dijke in een houdgreep terecht en tikte ze moegestreden af.

In de strijd om het brons neemt Van Dijke het later op donderdag op tegen de Duitse Miriam Butkereit. Van Dijke, die in april Europees kampioene werd, veroverde in haar loopbaan nog nooit een WK-medaille.

Van Dijke vertegenwoordigt Nederland komende zomer op de Olympische Spelen in de categorie tot 70 kilogram. Ze was lange tijd met Kim Polling in een concurrentiestrijd verwikkeld om het enige olympische ticket in haar gewichtsklasse, maar kreeg nipt de voorkeur van de selectiecommissie.

Sanne van Dijke begon goed aan de WK en versloeg onder anderen Megan Fletcher (in het blauw), maar verloor haar halve finale. Sanne van Dijke begon goed aan de WK en versloeg onder anderen Megan Fletcher (in het blauw), maar verloor haar halve finale. Foto: AFP

Vervanger van Polling verslaat wereldkampioen

Polling probeerde via een bezwaarprocedure toch nog een ticket voor Tokio te krijgen, maar dat was tevergeefs. De viervoudig Europees kampioene besloot zich vervolgens vanwege een gebrek aan focus af te melden voor de WK.

Hilde de Jager mocht Polling vervangen in de categorie tot 70 kilogram en begon uitstekend door eerst de Kazachse Zere Bektaskyzy en daarna zeer verrassend de Franse wereldtopper en titelverdedigster Marie-Ève Gahié uit te schakelen. In de strijd om een halvefinaleplaats verloor ze echter van de Kroatische Barbara Matic.

In de categorie tot 90 kilogram slaagde Jesper Smink er niet in ver te komen. Na een zege op Paolo Persoglia uit San Marino in de eerste ronde moest hij in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Israëliër Li Kochman.

Noël van 't End, die in 2019 als eerste Nederlander sinds 2009 wereldkampioen judo werd, besloot zijn titel in de categorie tot 90 kilogram niet te verdedigen en zich volledig op de Olympische Spelen te richten.

De WK judo duurt nog tot en met zondag. Frank de Wit en Sanne Vermeer bezorgden Nederland woensdag de eerste medailles van het toernooi door brons te pakken.