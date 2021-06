Eythora Thorsdottir moet zondag in Rotterdam de eerste teamkwalificatie voor een plek in het olympisch team aan zich voorbij laten gaan. De Nederlandse turnster is nog onvoldoende hersteld van een blessure aan haar enkels.

"Ik heb al weer heel wat stappen gemaakt, maar de eerste kwalificatie komt voor mij helaas net wat te vroeg", laat Thorsdottir weten.

"De aankomende weken ga ik mijn uiterste best doen om er tijdens de tweede kwalificatie wel bij te kunnen zijn."

De tweede olympische teamkwalificatie is op 26 juni, eveneens in Rotterdam. Na deze wedstrijden wordt bekendgemaakt welke vier turnsters Oranje gaan vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in Tokio. Nederland heeft zich bij de WK van 2019 als team geplaatst voor de Spelen.

De olympische trajectselectie bestaat naast Thorsdottir uit Elze Geurts, Sara van Disseldorp, Vera van Pol, Sanna Veerman, Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers.