De Nederlandse volleyballers hebben woensdag niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen grootmacht Brazilië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor in het Italiaanse Rimini kansloos van de regerend olympisch- en wereldkampioen: 0-3.

Nederland kwam nog goed uit de startblokken in het Italiaanse Rimini, maar gaf in de eerste set een 5-3-voorsprong uit handen en verloor de set met 19-25. Ook tijdens de tweede set hield Nederland lang gelijke tred, maar was Brazilië een stuk doortastender (22-25). In de derde en laatste verspeelde Oranje zelfs een 23-19-voorsprong: 25-27.

Door de nederlaag tegen Brazilië heeft Nederland nog altijd maar drie punten in de Nations League, die al zeven duels onderweg is. De volleyballers wonnen tot dusver alleen van Duitsland, waardoor ze vooralsnog de voorlaatste plaats op de ranglijst bezetten.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Oranje, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, verloor in zijn eerste vier wedstrijden van achtereenvolgens Rusland, Japan, Iran en Slovenië. Na de zege op Duitsland ging de ploeg van bondscoach Piazza ook onderuit tegen Argentinië.

Vanwege het coronavirus besloot wereldvolleybalvond FIVB dit jaar alle wedstrijden in één periode af te werken. Dat gebeurt van 28 mei tot en met 27 juni in Rimini. Er worden in totaal vijftien groepsduels gespeeld, waarna de beste vier landen zich plaatsen voor de strijd om de titel. Omdat er dit jaar eveneens vanwege het coronavirus geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname.