De Nederlandse hockeysters hebben woensdag als groepswinnaar de halve finales op het EK in Amstelveen bereikt. De ploeg van bondscoach Alyson Annan haalde in de laatste groepswedstrijd de dubbele cijfers tegen het nietige Schotland: 10-0.

Na het eerste kwart leidden de Oranjevrouwen al met 3-0 tegen Schotland, dat als nummer 22 van de wereldranglijst de laagst geklasseerde ploeg uit de EK-poule van Nederland is. Aanvoerder Eva de Goede (2x) en Marloes Keetels waren verantwoordelijk voor de goals.

Na een doelpuntloos tweede kwart gooide de ploeg van bondscoach Annan alle remmen los in de derde periode, waarin liefst vier treffers vielen. De doelpunten kwamen op naam van Frédérique Matla, Keetels, Maria Verschoor en Felice Albers. Laatstgenoemde maakt op het EK haar debuut op een titeltoernooi.

In het laatste deel van de eenzijdige wedstrijd completeerde Verschoor een hattrick door twee keer kiezelhard uit te halen met haar backhand. Matla voltooide uiteindelijk de 10-0 voor Nederland door vier minuten voor tijd een strafbal te benutten.

Voor de start van Nederland-Schotland waren de Oranjevrouwen al zeker van groepswinst, omdat nummer twee Spanje eerder op de dag niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel tegen Ierland en daardoor op vier punten bleef steken. In drie wedstrijden haalde Nederland de volle buit van negen punten, scoorde het liefst 21 keer en incasseerde het slechts één treffer.

In de halve finales neemt de vrouwenploeg het net als de mannenploeg op tegen België, dat achter Duitsland als tweede eindigde in de andere poule. De wedstrijd bij de laatste vier wordt vrijdag vanaf 16.00 uur gespeeld in het Wagener Stadion. De finale is zondag om 12.30 uur.