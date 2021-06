Frank de Wit en Sanne Vermeer hebben woensdag beiden brons gepakt bij de WK judo in Boedapest. De Wit deed dat in de klasse tot 81 kilogram en Vermeer in de klasse tot 63 kilogram. Het zijn de eerste medailles voor Nederland op de WK, die zondag van start ging.

De Wit won in de strijd om het brons van Sotaro Fujiwara, de nummer achttien van de wereld. Na een spannend gevecht kreeg de Japanner in de extra tijd zijn derde straf wegens passiviteit, waardoor er een abrupt einde aan de partij kwam.

De Wit was de finale misgelopen door in de halve eindstrijd te verliezen van Tato Grigalashvili uit Georgië. Eerder dit jaar won hij brons op de World Masters en zilver op de Grand Slam van Tel Aviv.

Met WK-brons op zak kan de 25-jarige De Wit met vertrouwen richting de Olympische Spelen in Tokio. Vijf jaar geleden, bij zijn eerste olympische deelname in Rio de Janeiro, strandde hij in de tweede ronde.

Sanne Vermeer (in het blauw) pakte brons in de klasse tot 63 kilogram. Sanne Vermeer (in het blauw) pakte brons in de klasse tot 63 kilogram. Foto: ANP

Vermeer presteert met brons beter dan Franssen

Vermeer pakte brons door af te rekenen met Ketleyn Quadros. In een van beide kanten aanvallende partij versloeg ze haar Braziliaanse tegenstander op ippon.

Eerder op de dag werd Vermeer in de halve finales verslagen door topfavoriete Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk, waarmee ze haar kansen op goud verspeelde. De drie partijen daarvoor had ze overtuigend op ippon gewonnen.

Twee maanden geleden won Vermeer ook al brons bij de EK in Lissabon. Ze was dit seizoen ook al goed voor podiumplaatsen op de World Masters in Doha en op twee Grand Slams, in Tel Aviv en Kazan.

Vermeer ontbreekt desondanks deze zomer bij de Olympische Spelen in Tokio. In haar klasse kreeg Juul Franssen de voorkeur. Franssen werd in Boedapest al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Hongaarse Szofi Özbas.