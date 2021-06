Sifan Hassan is in zekere zin blij dat ze haar wereldrecord op de 10 kilometer al na twee dagen is kwijtgeraakt aan Letesenbet Gidey. De 23-jarige Ethiopische dook dinsdag in Hengelo met 29.01,03 ruim onder de 29.06,82 die Hassan daar zondag liep.

"Aan de ene kant weet ik nu dat ik nog harder moet trainen voor de Olympische Spelen van Tokio, maar ik vind het ook mooi voor onze sport", zei Hassan woensdag op een persbijeenkomst van de Diamond League in Florence.

"Twee keer een wereldrecord zo kort achter elkaar geeft aan dat de 10.000 meter een populaire afstand is en ik wil niets liever dan dat de mensen spannende races zien."

De 28-jarige Hassan haalde zondag op de FBK Games in Hengelo in een lange solo dik tien seconden van het vorige wereldrecord op de 10 kilometer af. Gidey dook dinsdag ruim onder de tijd van Hassan bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden, die ook in het atletiekstadion in Hengelo werden gehouden.

"Ik feliciteer haar bij dezen, want het is een geweldige prestatie. Ik wist ook dat ze ertoe in staat was", zei Hassan.

"Echt, ik ben blij voor haar. Ik ken haar goed en ze is een aardige meid. We gaan er in Tokio een spannende race van maken, dat is zeker."

Hassan snapt argwaan over spikes niet

Hassan loopt donderdag bij de Diamond League in Florence haar eerste 1.500 meter van dit seizoen, de afstand waar ze evenals op de 10.000 meter wereldkampioene is.

"Met mijn uithoudingsvermogen zit het wel goed, maar ik mis nog snelheid. De 1.500 vind ik een heerlijke afstand. Je weet tot de laatste meters niet of je zult winnen", zei de Nederlandse atlete.

Hassan kreeg uit de zaal ook de vraag of ze harder is gaan lopen op de nieuwste spikes met carbonplaat, waarmee de laatste maanden diverse wereldrecords werden verbeterd. "Ik snap niet waarom de mensen zo argwanend zijn over die spikes. Ik loop erop voor het comfort, maar ook omdat je er hard op kunt lopen, zoals iedereen."

"Ik denk echt niet dat je één seconde per ronde sneller bent, maar deze spikes zijn wel een technologische vooruitgang en dat is goed voor onze sport. We hebben toch ook steeds nieuwe telefoons? Kom op mensen, dit is vooruitgang. Dit is een nieuwe generatie. Klaag niet, wees een beetje positief."