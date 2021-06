Letesenbet Gidey was vol vertrouwen dat ze dinsdag het wereldrecord op de 10 kilometer van Sifan Hassan zou verbeteren. De Ethiopische denkt dat ze nog sneller kan dan haar nieuwe toptijd van 29.01,03.

"Ik had wel verwacht dat ik het wereldrecord zou kunnen lopen", zei Gidey in een eerste reactie in Hengelo. Ze dook daar ruim vijf seconden onder het wereldrecord (29.06,82) dat Hassan twee dagen eerder op dezelfde baan had gelopen.

"Ik denk dat ik onder de 29 minuten moet kunnen. Ik zal het snel opnieuw proberen. Misschien kan ik 28.56 halen", zei de Ethiopische.

De 23-jarige Gidey liep haar record op de Ethiopische trials voor de Olympische Spelen. In oktober verbeterde ze ook al het wereldrecord op de 5 kilometer (14.06,62). Ze is de eerste vrouw die de records op beide lange afstanden tegelijkertijd in handen heeft sinds de Noorse Ingrid Kristiansen (van 1986 tot en met 1993).

De stortvloed aan recente wereldrecords is mede te danken aan een nieuw soort spikes. In 2019 stond World Athletics het gebruik van het revolutionaire schoeisel toe.

In de zool mag één carbonplaat zitten en de verende foamlaag mag niet dikker zijn dan een vastgesteld aantal millimeters. De spikes zouden per ronde van 400 meter een voordeel van een halve tot een hele seconde opleveren.