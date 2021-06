Sifan Hassan is het wereldrecord op de 10 kilometer al na twee dagen kwijtgeraakt. Letesenbet Gidey dook dinsdag bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Hengelo ruim onder de tijd van Hassan.

De 28-jarige Hassan snelde zondag bij de FBK Games nog tot een wereldrecord van 29.06,82. De geboren Ethiopische haalde daarmee meer dan tien seconden van van de oude mondiale toptijd af, die sinds de Olympische Spelen van 2016 op naam van Almaz Ayana stond (29.17,45).

Waar dat record pas na vijf jaar werd gebroken, is de mondiale toptijd van Hassan al na twee dagen verbeterd. De 23-jarige Gidey was in hetzelfde atletiekstadion in Hengelo bijna zes seconden sneller dan de Nederlandse: 29.01,03.

Gidey werd net als Hassan begeleid door ledlampjes die opflikkerden op de rand van de binnenbaan. Dankzij een snelle slotronde dook de topatlete ruim onder de tijd van Hassan, die zondag voor het eerste Nederlands wereldrecord op een olympisch atletiekonderdeel op de baan sinds 1967 zorgde.

Gidey heeft ook wereldrecord op 5 kilometer in handen

Na de race moest Hassan haar spikes afstaan aan de wedstrijdjury. De Nike Dragonfly's zijn vervolgens opgestuurd naar Stockholm voor onderzoek. In het laboratorium wordt bekeken of de schoenen van de 28-jarige Hassan voldeden aan de regels van de mondiale atletiekbond.

Hassan en Gidey zijn geen onbekenden van elkaar. Bij de wereldkampioenschappen atletiek in 2019 troefde Hassan haar Ethiopische rivale op de 10.000 meter af in de strijd om het goud. Gidey was enkele seconden langzamer en pakte het zilver.

In oktober 2020 liet Gidey al zien in goede vorm te steken door het twaalf jaar oude wereldrecord op de 5 kilometer te verbeteren. Ze liep in Valencia een toptijd van 14.06,62 en was daarmee een stuk sneller dan Tirunesh Dibaba in 2008 was (14.11,15).