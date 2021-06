De Nederlandse hockeyers hebben dinsdagavond als groepswinnaar de halve finales van het EK bereikt. De ploeg van bondscoach Max Caldas was in Amstelveen veel te sterk voor Wales: 6-0.

De hockeyers hadden aan een punt genoeg om zich bij de laatste vier te voegen, maar zijn door de klinkende overwinning ook al zeker van de eerste plek in de poule. De ploeg van Caldas kan niet meer worden ingehaald door Duitsland.

Nederland ging voortvarend van start in het Wagener Stadion, want na tien minuten stond het al 3-0 door doelpunten van Mirco Pruijser, Jeroen Hertzberger en Thijs van Dam. De doelpuntenproductie stokte daarna, maar in de tweede helft scoorde Oranje nog eens drie keer.

Aan het begin van de tweede helft tekende Pruijser met een backhand voor zijn tweede doelpunt van de avond. Robbert Kemperman zorgde uit de rebound na een sleep van Jip Janssen voor de 5-0, waarna Billy Bakker acht seconden voor tijd de eindstand bepaalde.

Hockeyers treffen Europees kampioen België in halve finale

In de halve finales wacht voor Oranje een krachtmeting met België. De regerend Europees kampioen eindigde in de andere poule op de tweede plek. De tweede halve finale op het EK gaat tussen Duitsland en Engeland.

De Nederlandse mannen werden in het verleden vijf keer Europees kampioen, met recent succes in 2015 en 2017. Bij de vorige editie van het EK van twee jaar geleden in Antwerpen moesten de hockeyers zich met brons tevredenstellen.

Net als de mannen zijn de Nederlandse hockeysters al zeker van de halve finales. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won maandag met 7-1 van Spanje. De finales van het EK staan zaterdag (mannen) en zondag (vrouwen) op het programma in Amstelveen.