Alistair Overeem keert terug als kickbokser. De 41-jarige Nederlander tekende dinsdag een meerjarig contract bij GLORY.

De 41-jarige Overeem was de afgelopen tien jaar verbonden aan de UFC, de belangrijkste bond in het mixed martial arts (MMA). Hij kwam sindsdien tot twintig gevechten als zwaargewicht en won er twaalf, maar veroverde nooit de kampioensriem.

Als MMA-vechter veroverde Overeem tijdens zijn periode bij UFC wel wereldtitels bij de organisaties Strikeforce en Dream. Hij streed bij de UFC één keer om de kampioensriem, maar in 2016 was kampioen Stipe Miocic te sterk.

In maart van dit jaar kondigde Overeem aan de UFC te verlaten, maar hij hield toen nog in het midden wat hij in de toekomst zou gaan doen. De geboren Engelsman kiest nu dus voor een terugkeer in het kickboksen. In die tak van sport gold hij ruim tien jaar geleden als een van de beste ter wereld.

Overeem won World Grand Prix in K1

In 2010 boekte Overeem zijn grootste succes door de World Grand Prix op zijn naam te schrijven in de K1, de hoogste klasse in het kickboksen. Hij won in zijn eerste periode als kickbokser gevechten van onder anderen Peter Aerts, Gökhan Saki, Tyrone Spong en Badr Hari.

"We zijn enorm enthousiast dat Alistair zich bij GLORY voegt. Alistair is een van de meest veelzijdige en interessante zwaargewichten aller tijden. Vandaag is een historische dag voor deze sport en voor GLORY-fans, met thrillers van gevechten op komst die iedereen wil zien", aldus GLORY-voorzitter Pierre Andurand.

Het is nog niet bekend wanneer Overeem voor het eerst in actie zal komen bij een evenement van GLORY. Ook onder anderen Rico Verhoeven en Hari staan onder contract bij de kickboksbond.