De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag in de Nations League de zevende zege in negen wedstrijden geboekt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger won in het Italiaanse Rimini overtuigend met 3-0 van Canada: 25-19, 25-12 en 25-21.

Nederland was veel sterker dan de Canadese ploeg en had geen moment iets te duchten van de tegenstander. Bondscoach Selinger greep alleen even in de derde set in, toen de ploeg in zijn ogen te veel bezig was met "mooie" punten. De zege binnenhalen was belangrijker, zei hij in de time-out.

Nika Daalderop leverde met een lepe boogbal het winnende punt af. Anne Buijs maakte de meeste punten (vijftien). Juliët Lohuis kreeg er twaalf op haar naam en Eline Timmerman was goed voor tien punten.

De overwinning op Canada was voor Oranje de derde zege in drie dagen tijd. Nederland versloeg zondag Japan met 3-0 en maandag Polen met 3-2.

De ploeg van Selinger staat vierde van de zestien deelnemende landen in het toernooi, dat in vijf weken tijd wordt afgewerkt in een 'bubbel'. De top vier gaat na vijftien speelrondes door naar de halve finales.

Nederland vervolgt het toernooi zaterdag met een wedstrijd tegen China. Later staan nog wedstrijden tegen Italië, de Dominicaanse Republiek, Turkije, Brazilië en Zuid-Korea op het programma.